Minacce incendio e ossessione | la tragica storia di Maria ad Afragola

Facebook WhatsAppTwitter Nel cuore della notte del 26 novembre,si risveglia in preda a un incubo., una donna coraggiosa, è vittima di un grave atto di violenza nei confronti della sua famiglia. Il suo ex fidanzato della nipote, incapace di accettare la fine di una relazione tossica, ha incendiato la sua auto e l’ha minacciata di morte. Questo episodio non solo segna una pagina nera nella cronaca locale, ma evidenzia la drammatica realtà di molte vittime di relazioni violente.La dinamica della relazione tossicaLa nipote diè stata oggetto di maltrattamenti da parte del giovane. Le varie forme di abuso hanno avuto un crescendo violento, caratterizzate da atti di violenza psicologica e fisica. Dopo aver preso atto della situazione,ha avuto la forza di intervenire, aiutando la nipote a porre fine a una relazione che stava diventando pericolosa.