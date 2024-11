Quotidiano.net - Maurizio Landini: “Diritto di sciopero sotto attacco. Il governo ha tradito gli elettori”

Segretario, si arriva allogenerale con un provvedimento di precettazione del ministro Salvini: che significato ha questa escalation dello scontro da parte del? “Innanzitutto, mi sento di dire che bisogna aver rispetto per chi decide, attraverso lo, di rinunciare a una giornata di stipendio e questodimostra ogni giorno di non averne – è netto e diretto il leader della Cgil,, alla vigilia dellogenerale –. Credo siagli occhi di tutti una questione: c’è una maggioranza che ha vinto le elezioni promettendo di tutto, dalla riforma delle pensioni alla riduzione delle tasse, e la stessa maggioranza adesso sta facendo politiche che peggiorano quelle di austerità delMonti. Di fronte a questa incoerenza, al tradimento del loro mandato elettorale hanno deciso di sottrarsi al confronto, di criminalizzare il conflitto e di mettere in discussione il ruolo contrattuale delle organizzazioni sindacali”.