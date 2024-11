Anteprima24.it - Mancato rinnovo CCNL Metalmeccanici, protesta dei lavoratori ‘Leonardo’: sciopero e stop straordinari fino a gennaio

Tempo di lettura: 3 minuti8 ore dia tutte le forme di flessibilità eo, la linea dura deidel comparto metalmeccanico di ‘Leonardo Spa’ che hanno aderito all’iniziativa sindacale proclamata a livello nazionale. Fim, Fiom e Uilm, scaduto ila Giugno, hanno costituito una piattaforma validata da circa il 90% deiattraverso le assemblee, che prevedeva 280 euro di aumento. Da qui i motivi della, con Federmeccanica che, dopo sette incontri preliminari, si è presentata con una contro-piattaforma degli industriali che propone di mettere in discussione diritti e salario. Uno smacco che non è stato per niente digerito daiche hanno indetto la mobilitazione: astensione collettiva con iniziative di carattere territoriale.