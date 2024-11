Lanazione.it - Lorenzo Dalla Porta vice campione europeo

E’ tornato a superare il muro dei 100 punti conquistati in una stagione, come non gli accadeva dall’"anno di grazia" 2019. Ha vinto due delle nove corse alle quali ha perso parte ed anche ieri si è preso la soddisfazione di arrivare davanti al rivale nell’ultima tappa, tagliando il traguardo in terza posizione dopo una lunga serie di sorpassi e controsorpassi. Ma non è bastato per salire l’ultimo gradino:dovrà consolarsi con il titolo di"Stock", secondo il verdetto emesso ieri in Portogallo nell’ultima gara del campionato rientrante sotto l’egida della Junior Gp. Il pilota di Montemurlo, non avendo potuto disputare il precedente gran premio svoltosi lo scorso giugno in terra portoghese a causa del concomitante impegno nel Campionato Italiano Velocità, si trovava con una gara in meno rispetto al suo principale antagonista, lo spagnolo Mario Mayor.