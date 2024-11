Lapresse.it - Libano, parlamento si riunirà il 9 gennaio per eleggere nuovo presidente

Leggi su Lapresse.it

Ilad interim deldel, Nabih Berri, ha fissato per giovedì 92025 una nuova sessione per l’elezione deldella Repubblica. Ilè senzadalla fine del mandato di Michel Aoun, il 31 ottobre 2022. L’annuncioAll’inizio di una sessione parlamentare, che si è aperta con un minuto di silenzio per le vittime della guerra tra Hezbollah e Israele, Berri ha affermato: “Ho giurato a me stesso che non appena ci sarebbe stato il cessate il fuoco, avrei fissato la data di una sessione perildella Repubblica, annuncio quindi una sessione il 9”. Il cessate il fuoco è entrato in vigore nella notte tra martedì e mercoledì alle 4 del mattino.