Gaeta.it - L’eccellenza della pasticceria alessandrina: Zoccola in mostra ad Artigiano in Fiera 2024

Facebook WhatsAppTwitter La, storica realtàattiva dal 1820, si prepara a rappresentaredolciaria del Piemonte in occasione diin, un evento che avrà luogo dal 30 novembre all’8 dicembrepressomilano Rho. Questo importante appuntamento permetterà alladire al pubblico i suoi celebri cannoncini, veri e propri simbolitradizione dolciaria locale, realizzati secondo una ricetta che si tramanda di generazione in generazione. Con la loro struttura particolare, caratterizzata da sette giri di sfoglia e una varietà di oltre venti diverse farciture, compresa una crema al panettone, i cannoncini disono un esempio perfettomaestria artigianale.Una selezione dolciaria per ogni palatoOltre ai cannoncini, i visitatori diintroveranno anche un’ampia scelta di panettoni, preparati secondo la tradizione piemontese e presentati nell’iconico stampo basso.