Sport.quotidiano.net - La Virtus all’attacco dei grandi di Francia. Banchi: "Tenuta fisica e controllo del ritmo"

Il calendario della dodicesima giornata di Eurolega riserva una trasferta proibitiva allache alle 20,30 (diretta Sky) sarà impegnata a Parigi. La classifica della prima competizione continentale dice che i francesi occupano il secondo posto in compagnia di Olympiacos e Bayern Monaco avendo ottenuto fino a qui ben otto vittorie, mentre i bianconeri chiudono la graduatoria insieme con l’Alba Berlino essendo riusciti a imporsi solo due volte nonostante in diverse occasioni siano arrivati a un passo dal successo. Oltre al portarsi dietro la tradizionale positività di nella passata stagione ha conquistato un trofeo importante come l’EuroCup, i transalpini non hanno stravolto il dna mantenendo quel basket frizzante che anche ora si sta rivelando efficace e che gli ha consentito di arrivare a questo appuntamento con alle spalle una striscia positiva di sette vittorie consecutive.