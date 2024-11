Rompipallone.it - Juve, doppia cessione pesantissima: Giuntoli piazza in uscita due big a gennaio

Lantus con il suo direttore tecnico Cristianosta pianificano le uscite di due big nel mercato di.Lantus sta valutando mosse strategiche sul mercato in vista di, con l’obiettivo di generare risorse per rinforzare la rosa. In particolar modo i bianconeri sono a lavoro in difesa, dopo i brutti infortuni di Cabal e Bremer.Parallelamente, i bianconeri stanno monitorando la situazione in attacco, in attesa di aggiornamenti sul recupero di Arkadiusz Milik. Dopo un intervento al menisco non completamente risolutivo, il polacco dovrebbe tornare disponibile tra metà e fine dicembre. La dirigenza valuterà in seguito l’opportunità di cercare un vice Vlahovic. Come è lecito che sia, per avere delle entrate c’è bisogno di alcune cessioni per far cassa.Nelle ultime ore però, il piano disarebbe quello di sacrificare due calciatori illustri per avere dei fondi per sistemare la rosa.