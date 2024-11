Tvplay.it - Infortuni Juve, Motta è in guai seri: le ultime su Vlahovic

Tengo banco gliin casain vista della prossima 14^ giornata die A contro il Lecce. Attenzione agli ultimi aggiornamenti dall’infermeria e alle novità su: suona l’allarme totale per ThiagoDopo il pareggio per 0-0 contro l’Aston Villa, lantus si prepara a concentrare le sue attenzioni in vista della sfida di campionato contro il Lecce. Attenzione al quadro infortunati, e soprattutto agli eventuali recuperi per il match del Via del Mare. Nuovo allarme per Thiagodopo la sfida di Champions League contro l’Aston Villa. Di fatto, come confermato dallo stesso tecnico bianconero, nelle prossime ore verranno valutate le condizioni di Savona.Il terzino dellantus, infatti, ha accusato un problema muscolare nel secondo tempo della sfida contro l’Aston Villa, e la sensazione è che salterà sicuramente il match della 14^ giornata contro il Lecce.