Gaeta.it - Il Portogallo trionfa ai World Travel Awards 2024: Braga tra le mete vincenti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’interessante notizia dal mondo del turismo: ilsi è aggiudicato ben 19 premi ai, consolidando la propria posizione come meta ambita per i viaggiatori di tutto il mondo. In particolare, la città diha ricevuto il riconoscimento di destinazione emergente per il secondo anno consecutivo, un chiaro segnale della crescente popolarità di questa storica località. Scopriamo insieme le motivazioni di questo successo e le altre premiazioni che hanno visto protagonista il, la destinazione emergenteè molto più che una semplice città portoghese; è un viaggio attraverso la storia e la cultura, che affonda le radici in oltre 2000 anni di storia. Il prestigioso premio di destinazione emergente riconfermato nelsottolinea la capacità didi attrarre visitatori con il suo mix unico di tradizione e modernità.