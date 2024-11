Ilrestodelcarlino.it - Il giallo dell’ereditiera scomparsa in Spagna: forse c’è un complice nel Vicentino

Vicenza, 28 novembre 2024 - Sono stati battuti palmo a palmo i boschi di Cogollo del Cengio, ma finora non è emersa nessuna traccia del corpo di Ana Maria Henao, l’ereditiera 40enneinlo scorso febbraio. Gli inquirenti pensano che la donna possa essere stata uccisa dall'ex marito – il 36enne serbo David Knezevic arrestato per l’omicidio – e sepolta nei boschi del. Non hanno portato a nulla di nuovo le ricerche effettuate oggi. Per ore gli inquirenti hanno battuto la zona che costeggia la strada del Costo Vecchio con una squadra della scientifica della questura di Vicenza. Gli esperti hanno iniziato a scavare in mattinata e hanno proseguito fino al primo pomeriggio. Poi le ricerche sono state di nuovo sospese. Secondo alcune indiscrezione, la decisione di rimettere in moto la macchina delle ricerche - erano già state effettuate altre campagne di scavo tra i boschi di Cogollo - arriverebbe da nuovi elementi in mano agli inquirenti, i quali ritengono che la donna possa essere stata sepolta nei boschi.