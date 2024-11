Gamberorosso.it - I 25 libri di cucina più influenti del secolo per il New York Times (ma l'Italia è assente)

L'articolo della testata newese ha coinvolto chef, scrittori e professionisti dell'universo food, che hanno selezionato 25 titoli che secondo loro più hanno cambiato il modo dire, mangiare e scrivere di cibo oltreoceano negli ultimi 100 anni. I criteri di scelta hanno privilegiato l'impatto culturale, l'innovazione e la capacità di segnare un'epoca. Tra classici come The Joy of Cooking e opere iconiche come Mastering the Art of French Cooking di Julia Child, colpisce un'assenza significativa: l'. Nonostante l'immenso contributo dellana alla gastronomia mondiale, nessun libro interamente dedicato al patrimonio culinariono è stato incluso dalla testata della Grande Mela nell'elenco dei testi piùdelsnobbata dal NewL'unico riferimento all'nell'articolo è indiretto, con The River Cafe Cookbook di Ruth Rogers e Rose Gray, che celebra lana rustica ma reinterpretata per il pubblico britannico; la presenza del libro del 1992, Essentials of Classicn Cooking, di Marcella Hazan, italo-americana cresciuta a New, non è ugualmente rilevante.