Giudice sportivo Giunti squalificato Multa al club amaranto

Il tecnico del Perugia, Lamberto Zauli, dovrà fare a meno di Giovanninella gara contro il Sestri Levante in programma domenica alle 15. Il centrocampista biancorosso è stato infattiper un turno daldopo aver rimediato, contro l’Arezzo, il quinto cartellino giallo della propria stagione. Nessun giocatorein casa Sestri Levante. Ma ilha punito, con 900 euro di, l’Arezzo per la sfida di campionato di venerdì. Sanzione “per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo; per il lancio, da parte dei tifosi, prima dell’inizio della gara, di un bengala nel recinto di gioco e due bengala sul terreno di gioco e per aver danneggiato tre seggiolini nel settore loro riservato“.