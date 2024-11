Liberoquotidiano.it - G7, Gemmato: "Antibiotico-resistenza è criticità, 40 milioni l'anno per contrastarla"

Bari, 28 nov. (Adnkronos Salute) - "L'antimicrobico-è una minaccia: in Europa si stima che sia responsabile di circa 35.000 decessi all', di cui un terzo solo in Italia (circa 12.000). Le cause di questa emergenza sono numerose e complesse e necessitano un impegno di tutti. Ecco perché il Governo, attraverso il Piano triennale di contrasto all'antimicrobico-, ha investito 40di euro l': quindi un investimento strutturale di 120di euro". Così il sottosegretario alla Salute Marcellonel suo intervento di apertura della seduta plenaria 'Antimicrobico-: la strada da seguire' nell'ambito dell'evento conclusivo del G7 Salute oggi e domani a Bari. Tema della due giorni, l'urgenza di contrastare l'."Secondo una stima Ocse, fra il 2015 e il 2050 se le attuali tendenze non cambier, il trattamento delle infezioni resistenti nei Paesi del G7 comporterà in media una spesa straordinaria, ogni, di circa 7di giorni di degenza ospedaliera in più – ricorda- e l'Italia contribuirà a questo calcolo con circa 1,3di giorni di degenza ospedaliera in più ogni