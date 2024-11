Formia si prepara a un viaggio nei sapori con "Degustando il Territorio"

Leggi su Ilfaroonline.it

, 28 novembre 2024 –sia diventare il palcoscenico di un’esperienza unica dedicata al gusto e alla cultura locale. Giovedì 28, in Piazza Vittoria a partire dalle 19, si terrà l’evento “il”, organizzato dal Consorzio le Due Torri nell’ambito del progetto “, tra passato e futuro”, finanziato dalla Regione Lazio in collaborazione con il Comune di.Una serata all’insegna deiautentici, della musica e della convivialità. Lo show cooking dello chef stellato Simone Nardoni ci incanterà con creazioni culinarie che esaltano i prodotti tipici del nostro. Le note musicali di Andrea Taddeo creeranno l’atmosfera perfetta per unsensoriale indimenticabile.Ma non è tutto: le Farfalle luminose e le bolle di sapone aggiungeranno un tocco magico all’evento, trasformando Piazza Vittoria in un luogo incantato.