Lanazione.it - Fiaf, la finale del 21° Portfolio Italia – Gran Premio Fowa

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 28 novembre 2024 – La Federazionena Associazioni Fotografiche () e l’amministrazione comunale annunciano ladel 21°, che si terrà sabato 30 novembre presso l’auditorium Berrettarossa a Soci alle ore 17,30. Questo evento conclusivo celebra l’eccellenza della fotografiana, chiudendo un circuito unico che attraversa l’da maggio a ottobre, portando sotto i riflettori i migliori talenti e le opere più innovative.si distingue come l’unicofotografico itinerante in, dedicato esclusivamente alla rivelazione e alla promozione dei migliori. Giunto alla sua ventunesima edizione, il circuito rappresenta una piattaforma ineguagliabile per il dialogo critico e creativo tra autori emergenti, professionisti e lettori esperti.