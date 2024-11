Lettera43.it - Fedez preferisce Vannacci a Schlein, la risposta dell’europarlamentare: «È un mondo al contrario»

Dopo le dichiarazionia La Zanzara su Radio 24, dove il cantante aveva espresso una preferenza per Roberto, rispetto alla segretaria del Partito democratico Elly, è arrivata anche la replica del generale. «si mangia, secondo me», aveva affermato il rapper, sottolineando che, dal punto di vista comunicativo, il generale sarebbe «dieci spanne sopra». Dichiarazioni abbastanza sorprendenti, considerando l’impegno passato dell’ex marito di Ferragni in battaglie progressiste, come quelle per i diritti civili e la comunità Lgbtq+. Non certo in sintonia con ilpensiero.Sul suo endorsement, il rapper ha aggiunto: «Guardo e non giudico, non voglio avere la bandiera di uno o dell’altro. Cosa me ne frega?». Qualche ora dopo è lo stesso Robertoche ha colto al volo l’occasione per commentare l’inaspettato apprezzamento.