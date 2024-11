Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “Voglio salutare la Mercedes con un’altra vittoria, il team sarà sempre nel mio cuore”

si è mostrato con il sorriso nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Il sette volte campione del mondo a quanto pare ha messo alle spalle il pessimo weekend di Interlagos, con un secondo posto davvero brillante a Las Vegas.Una doppiettache dà il via al weekend sul tracciato di Lusail. “Avete visto le immagini di me e George a Las Vegas in parata. Volevo che tutti in fabbrica sapessero cosa hanno realizzato: spero che conserveranno quell’immagine perperché significa molto per tutti. È stato il mio omaggio al. Laè come una famiglia e chi ne fa parte ne fa parte per”.Il “Re nero” si prepara per le due ultime gare con ildi Brackley.