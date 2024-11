Lanazione.it - D’Urso: "Aretini, tenetevi stretta questa sanità"

Leggi su Lanazione.it

Chissà se quell’idea di un avatar sul telefonino per non perdersi nel "labirinto" del San Donato se la porterà a Trento. Idea che è stato a un passo dal tradurre in servizio dedicato ai cittadini tramite un’app ad hoc. Magari l’avrà già segnata nell’elenco delle opzioni possibili nell’incarico che assumerà dal 1 dicembre. Di certo, ieri il direttore generale della Asl Sud Est Antonioha tirato una riga sui sei anni al timone dell’azienda. Con una raccomandazione agli: "". Come a dire: qui ci sono servizi avanzati e professionisti di livello che in altre regioni sono solo un miraggio. "L’esperienza inAsl è stata straordinaria", dice nella conferenza stampa dei saluti, proprio lì in mezzo a dossier sanitari, progetti, proposte ed esperienze nazionali e regionali e confronto: il Forum Risk Management.