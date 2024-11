Panorama.it - Dopo la «Cop 29»: sul Green il clima è cambiato

Dal Sea boulevard non si vede il «raggio verde»: quel lampo di magia che solo chi è mite di cuore può percepire quando il sole si spegne nel mare. Sulle rive del Caspio s’innalzano altri bagliori: i pennacchi dei pozzi di metano e passeggiando lungo quei 20 chilometri che celebrano la potenza di Baku si avverte «profumo» di greggio. Sono andati in Azerbaigian ad annunciare per la ventinovesima volta la fine del mondo per l’eccesso di CO². Sono andati là con i loro jet privati a raccontare la favola della rana bollita: l’umanità non lo sa, ma la temperatura sale, inesorabile. E le catastrofi si ripeteranno a intervalli sempre più brevi. I toni della Cop 29, la conferenza sui cambiamentitici, sono stati come quelli di Salvatore, il frate dolciniano che ne Il nome della rosa recita ossessivamente il monito dell’eresia apostolica: «Penitenziagite», fate penitenza.