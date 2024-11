Tg24.sky.it - Disordini a Milano, Piantedosi: "Città non è fuori controllo". Sala: "600 agenti in più"

Si è svolto in queste ore, in prefettura a, un vertice alla presenza del ministro dell’Interno Matteo, per affrontare nel dettaglio la situazione legata agli scontri dei giorni scorsi nel quartiere Corvetto. Con il ministro erano presenti anche il prefetto Claudio Sgaraglia e il questore Bruno Megale, oltre al sindaco di, Giuseppe. L’incontro è stato organizzato per individuare una strategia finalizzata a gestire la situazione del quartiere milanese, teatro di scontri dopo la morte di Ramy Elgaml, il 19enne di origine egiziana che ha perso la vita mentre scappava da un posto di, a bordo di uno scooter guidato da un amico, finendo per schiantarsi in circostanze ancora da chiarire. “Non si può dire chesia una. Poi, nessun segnale va sottovalutato”, ha sottolineato, al termine del vertice.