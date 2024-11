Bergamonews.it - Da Liverpool a Bergamo per scoprire Impact e il modello cooperativo

Dal Regno Unito aper approfondire il progettoe ild’impresa cooperativa: Grace Harrison, co-fondatrice di Kitty’s Launderette, cooperativa nata anel 2019, ha scelto Confcooperativeper trovare ispirazione per lo sviluppo della propria attività, una lavanderia a gettoni che è anche uno spazio di condivisione.Come si legge sul sito, “da Kitty’s Launderette lavoriamo per avere un impatto positivo sulla comunità in tre modi principali: con servizi di lavanderia di qualità offerti a tutti gli abitanti del nostro quartiere, supportando in particolare le persone che vivono in condizioni igieniche critiche, nella povertà energetica e in difficoltà finanziarie. Realizziamo questa attività mettendo a disposizione uno spazio sociale accessibile e accogliente per tutti nella nostra eterogenea comunità locale, attraverso un coinvolgente programma di attività sociali e creative, con la creazione di lavori di qualità, flessibili e con salario reale per le persone della nostra comunità, in particolare per coloro che potrebbero incontrare ulteriori barriere nel mercato del lavoro.