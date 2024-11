Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Schreuders e la tradizione del Groningen

2024-11-26 22:51:08 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS:Ilha saputo costruire qualche carriera importante. Si è guadagnato una credibilità in Olanda, anche se non può vantare le potenzialità economiche dell’Ajax, del Psv Eindhoven e del Feyenoord. Sul mercato si è distinto spesso per le sue intuizioni: da Arjen Robben a Luis Suarez, da Filip Kostic ad Alexander Sørloth, da Hans Hateboer a Jørge Strand-Larsen. Ora sta crescendo un attaccante esterno che potrebbe diventare un altro affare, a livello di bilancio. Si chiama Jorg, è un’ala destra, ha vent’anni: fantasia, rapidità, tre gol in Eredivisie.SINGAPORE – Nella fascia della sua età è uno dei profili più promettenti: è stato eletto giocatore dell’anno dai tifosi del, che è stato fondato nel 1971 e ha vinto la Coppa nel 2015, battendo in finale il Pec Zwolle con una doppiettaslovacco Albert Rusnak.