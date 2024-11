.com - Cinzia Spanò in scena con la sua stand-up comedy Esagerate! al Teatro Torlonia

con la sua travolgente-up! arriva al: un divertente invito a reagire per dare voce alle donne e riflettere su stereotipi e discriminazioni di genereDal 3 all’8 dicembre sul palcoscenico delarriva una travolgente “-up” (ma anche un po’ tragedy), che è un invito a reagire per dare voce alle donne, con!, spettacolo diretto e interpretato da, per riflettere su stereotipi e discriminazioni di genere attraverso una parola che, spesso usata per smussare il potenziale di protesta, ne etichetta disparità e rivendicazioni.«E allora, tanto vale esserlo!» afferma l’autrice e attrice teatrale, che trasforma l’aggettivo in esortazione, un appello deciso e chiaro, rivolto alle donne: esserediventa una connotazione necessaria per farsi ascoltare attraverso la cultura come strumento di conoscenza, consapevolezza e dissidenza femminista.