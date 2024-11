Ilrestodelcarlino.it - Chiaravalle si sfalda soltanto nel finale

26 eppan 27 PUBLIESSE : Sanchez, Morettin 4, Vichi 2, Del Curto 1, Ceresoli, Brutti 3, Salmonti, Hammouda 6, Di Domenico 3, Verdino 2, Capatina 1, Solustri, Sampaolo, Cuello 4, Ballabio, Santinelli. All. Guidotti. EPPAN: Lopez 3, Oberrauch 3, Singer 2, Minguez 2, Soelva, Wiedenhofer 1, Bernard, Zanutto 4, Costa 7, Lollo 4, Raffi, Glisic’-Gligorijevic’ 1, Pliger, Rainer. All. Rizzi. ARBITRI: Fato-Guarini. Secondi fatali, quelli finali, per la Publiesse che perde a 7’ dalla fine. Il verdetto della sfida contro l’Eppan è amaro, nonostante un’altra prestazione positiva e gagliarda da parte dei ragazzi guidati da coach Andrea Guidotti. Gli ospiti espugnanodavanti a una bella cornice di pubblico sbarrando la strada ai locali che erano alla ricerca del secondo successo di fila dopo quello nel derby infrasettimanale di Camerano.