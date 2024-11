Ilgiorno.it - Chi è Andrea Ceffa, il sindaco di Vigevano arrestato per corruzione

(Pavia), 28 novembre 2024 –, ildifinito agli arresti domiciliari per, è alla guida della città lomellina dal 2020, eletto al primo turno. Leghista, ha 51 anni, è sposato con Barbara e ha due figli, Edoardo e Francesca Maddalena. La carriera lavorativa Gli incarichi politici La “congiura di Sant’” La carriera lavorativa Dopo il diploma, spiega sul sito del Comune lo stesso, “ho iniziato la mia carriera lavorativa in una delle più importanti aziende informatiche del territorio, della quale sono attualmente socio, e mi sono iscritto alla facoltà di Scienze della Comunicazione all’Università degli Studi di Torino, dove mi sono laureato con la specializzazione in Comunicazione multimediale”. Gli incarichi politiciè stato Consigliere provinciale dal 2011 al 2018; Vicee Assessore Sicurezza e polizia locale, Politiche sociali, Piano di zona, Politiche della casa, Rapporti con le Organizzazioni no profit, Barriere architettoniche, Protezione civile, Anagrafe, State civile ed ufficio elettorale, Sport, Rapporti con le organizzazioni sindacali, Urbanistica e territorio dal 2010 al 2015; Vicee Assessore Attuazione programma di mandato e competenze in materia di Urbanistica, Politiche del lavoro e della casa, Disabilità, Piano di Zona, Rapporti con le Organizzazioni di Volontariato e le Organizzazioni Sindacali, Servizi alla città, Protezione Civile, Sport dal 2015 al 2020.