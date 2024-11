Lanazione.it - Caso PalaTerme, seconda contestazione: “I lavori sono in ritardo”

Leggi su Lanazione.it

Montecatini Terme, 28 novembre 2024 - Continua a tener banco il. Il Comune di Montecatini ha infatti inviato per lavolta unaufficiale alla ditta che ha vinto l’appalto per la ristrutturazione, sottolineando i ritardi del cantiere rispetto alla tempistica stabilità e prospettando una possibile richiesta di risarcimento danni all’impresa, se la situazione non dovesse sbloccarsi, oltre alla presentazione di un esposto nazionale all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac). La decisione è stata presa, pochi giorni fa, in seguito alla presentazione di una relazione da parte del direttore del cantiere. Il peggioramento della situazione, con il risultato di accumulare ila livelli cronici, potrebbe portare la giunta a decidere la risoluzione del contratto.