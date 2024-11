Ilgiorno.it - Arte e cultura. Il nuovo ruolo delle imprese

Oliva Havas è uno dei maggiori network al mondo nel settore della comunicazione, impegnato a costruire unaaziendale all’insegna dell’inclusività. Il patrimoniole italiano è un capitale inestimabile, dal grande potenziale inespresso, al centro di nuove prospettive di valorizzazione grazie alle opportunità della comunicazione strategicaitaliane. Da questa considerazione nasce la nuova offerta consulenziale di Havas. Si evidenzia, infatti, un forte contrasto tra le attese della popolazione italiana di un maggiorda pnella valorizzazione del patrimonio italiano e l’impegnoaziende in tale ambito. Colmare questo divario è l’obiettivo della nuova offerta. Nello scenario delineato, emerge l’importanza crescente delaziende per il settorele in veste di valido alleato nella promozione, sostegno e diffusione di unaartistica in Italia attraverso un dialogo costruttivo, un supporto finanziario e progettualità condivise.