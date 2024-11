Aggressione immunologo Le Foche, condannato a 7 anni il paziente che lo colpì nel suo studio

Leggi su Open.online

Il gup di Roma haa 7e 4 mesi, in rito abbreviato, Renato Mauro Morandi ritenuto colpevole di aver aggredito l’Francesco Lenel suoa Roma durante la pandemia Covid. L’accusa aveva chiesto 10per l’imputato su cui pendeva l’accusa di tentato omicidio. Le, 65, gestisce il reparto di immunoinfettivologia al Policlinico Umberto I della Capitale e quel giorno venne aggredito in maniera violenta da Morandi. L’uomo aveva ripetutamente colpito Lecon una vaschetta di caramelle di vetro che teneva nel suo. Le ferite, al volto e a un occhio, erano state gravi ma il peggio è stato evitato grazie al poliziotto Giuseppe Belcastro che è intervenuto durante l’. L’agente, in libero servizio, aveva sentito le forti urla che provenivano dallomedico di via Po, nel quartiere Salario.