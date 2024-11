Quotidiano.net - Affitti a universitari,. Bologna ancora in testa

Dopo il liceo molti lasciano le proprie città per intraprendere un percorsoo altrove. In base alle analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa emerge che, nel primo semestre del 2024, il 4,6% dei contratti di locazione stipulati dalla rete Tecnocasa ha interessato studentiprimeggia con 30,4% di chi prende in affitto una casa per motivi di studio, a seguire Genova e Milano con il 16,7% e il 14,1%. Ma come vivono questi studenti fuori sede? Le tipologie più locate daglisono i bilocali (36,9%) e i trilocali (23,9%). Rispetto a un anno fa si nota un aumento della percentuale di affitto di quattro locali, aggiunge il report di Tecnocasa. Questo risultato potrebbe essere dovuto alla netta preferenza per la camera singola, prevalentemente per una questione di privacy.