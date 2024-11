Bergamonews.it - Accordo tra Aler e Special Bergamo Sport: assegnati tre alloggi destinati ad atleti con disabilità

Leggi su Bergamonews.it

. Inclusione, sostegno e reinserimento sociale. Sono questi gli obiettivi della convenzione siglata tra, Lecco e Sondrio e l’associazione, che prevede la locazione di trenel Comune di Torre Boldone, in via Caniana 12-14,agliiscritti all’associazione.“Regione Lombardia – ha sottolineato l’assessore regionale all’Housing Sociale Paolo Franco – sostiene e incentiva progetti che favoriscono l’autonomia abitativa e l’inclusione sociale delle persone con. Nel caso specifico, si tratta didi alto livello che rappresentano un’eccellenza per la realtà bergamasca. Con la ‘Missione Lombardia’, il piano regionale delle politiche sulla casa, abbiamo indicato alledi potenziare l’housing sociale, amplificando il concetto di servizio abitativo.