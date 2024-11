Young Boys-Atalanta 1-6 Gasperini | Squalifica in campionato? In Europa mai successo niente…

Leggi su Sportface.it

“È un buon periodo anche in, sono molto contento delle partite che stiamo giocando. La vittoria dell’anno scorso inLeague ha fatto crescere i protagonisti, in fiducia e sicurezza, poi sono arrivati tanti giocatori nuovi che stanno crescendo anche loro, è questo il succo di questi risultati. Questi risultati ci danno una mano, abbiamo fiducia maggiore per andare avanti”. Queste le parole di Gian Piero, allenatore dell’, dopo la vittoria roboante in casa delloin Champions League: “Questa era una partita da giocare con grande attenzione, questa è una squadra solida e sicura, i tre punti ci mettono nell’obiettivo delle prime 24, ora vediamo. La fortuna in questi anni è stato avere un gruppo solido, non solo tatticamente. L’altra cosa per me è nei comportamenti e negli atteggiamenti, abbiamo sempre avuto uno spogliatoio molto forte”.