Vecchi | Una chance per chi gioca meno

Chiede ai suoi impegno e attenzione, ma annuncia anche che nella gara di Coppa Italia contro il Rimini ci sarà ampio spazio per i giovani. Ma anche per chi, sin qui, non ha messo insieme troppi minuti in campionato. Stefanoha le idee chiare su quello che ha in mente per il suo Vicenza. La priorità è ovviamente il campionato per i veneti che guardano da vicino il Padova primo della classe nel girone A. Quattro i punti di distacco, anche se la capolista hato una gara in. Facile capire, quindi, quale sia la priorità stagionale. Ma è chiaro che, poi, perdere non piace a nessuno. "Vogliamo affrontare questa partita con il massimo impegno e la massima attenzione – dice l’allenatore del Vicenza – Sarà l’occasione per dare minutaggio e valutare qualche giovane che fin qui ha trovato poco o nessuno spazio, ma sono convinto che verrà fatta una partita importante con la volontà e lo spirito di passare il turno, anche perché abbiamo un organico importante".