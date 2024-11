Quotidiano.net - Turista perde portafogli a Ballarò con dentro 600 euro: glielo riportano in hotel

Palermo, 27 novembre 2024 – Per la serie ‘le buone notizie’. Unain vacanza a Palermo ha perso ilcon600nel famoso mercato di, noto per essere frequentato da migliaia di persone ogni giorno che si aggirano tra i banchi di pesce e frutta, e con sua grande sorpresarestituiscono. Chi lo aveva trovato, infatti, è riuscito attraverso un’indagine social a risalite all’dove alloggiava la proprietaria, unalombarda, eha riconsegnato.non c’erano solo i contanti, ma anche carte di credito, bancomat e documenti. La donna, Marisa Corradi, originaria di Verolanuova, in provincia di Brescia, ha raccontato tutto su Facebook con gioia. "Sono stata a Palermo nei giorni scorsi, bellissima città, tanta storia, tanta arte e belle persone - scrive in un post su Fb - Sabato giretto al mercato die la mia sbadataggine mi fare ilo.