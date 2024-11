‘Tsunami | Corsa contro il tempo’ il doc di National Geographic a vent’anni dalla tragedia | Raccontiamo l’umanità

Leggi su Funweek.it

Il 26 dicembre del 2004 un enorme tsunami causò la morte di 230.210 persone nell’area del sud-est asiatico. Sono trascorsi 20 anni da quel giorno eGreographic ha realizzato un documentario – Tsunami:il tempo – disponibile su Disney+ dal 25 novembre. Per capire meglio quel fenomeno – e quanto sia stato complicato realizzare un documentario su quegli eventi – abbiamo parlato con il regista Daniel Bogado, con l’executive producer Tanya Winston, con il sismologo Barry Hirshorn e con il sopravvissuto Louis Mullan. Tutti i protagonisti hanno una prospettiva differente di quel tragico cataclisma che colpì, in totale, 14 paesi.LEGGI ANCHE: ‘Avetrana – Qui non è Hollywood’, Giancarlo Commare e Vanessa Scalera: «Un bel viaggio, ma durissimo»Tsunami:il tempo offre una visione a 360 gradi dello tsunami che nel 2014 si abbattè sulle coste dell’Oceano Indiano.