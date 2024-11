Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-11-2024 ore 07:30

LuceverdeBuongiorno dalla redazione per trovare questo primo appuntamento della giornata con L’informazione sulla viabilitàmercoledì 27 novembre incidente sulla TV sveglia intanto Attenzione ci sono Corona 20 tra le rughe e Castel de’ ceveri in direzionesull’autosole 2 km di fila tra le uscite persu del Bivio con laL’Aquila in direzione quindi di Firenze Si tratta di lavori di ripristino della sede stradale Dopo un incidente sulla restante rete viale dell’internet capitolino non ci sono particolari problemi se non quelli legati agli spostamenti del mattino all’inizio delle attività lavorative pasticche sulla raccordo anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna ancora attratti dallo svincolo Casal del Marmo fino all’ Aurelia nel settore sempre in esterna rallentamenti con possibili code dall’uscita Prenestina Tor Bella Monaca allo svincolo Tiburtina però lentamente concludi su che la turbano dellaL’Aquila e sulla diramazioneSud rispettivamente da Settecamini a tangenziale è da Torrenova al Raccordo sull’Aurelia code a tratti a partire da Malagrotta verso il centro città la causa oltre alintenso l’afflusso all’hotel Ergife ad un concorso pubblico tangenziale code dall’uscita Pietralata Monti Tiburtini allo svincolo Parioli Campi Sportivi in direzione quindi Stadio Olimpico ci sono cose anche verso San Giovanni tra lo svincolo di forza maggiore viale Castrense nel quadrante su contratti sulla Pontina a partire da Pomezia fino al Raccordo Anulare code anche sulla Ardeatina e sulla via Appia rispettivamente da Falcognana Vigna Murata è da Ciampino alle Capannelle maggiori informazioni su questo treno sul sito