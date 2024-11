Quifinanza.it - Taglio dei tassi a dicembre, dalla Bce arriva la frenata: sarebbe “inappropriato”

Chi si aspettava un nuovodeidi interesse da parte della Bce già nella riunione in programma il prossimo 12potrebbe rimanere deluso, almeno sentendo le parole di Isabel Schnabel, membro tedesco del consiglio direttivo della Banca centrale europea che ha definito inappropriata un’accelerazione verso una nuova sforbiciata.dei, della Bce trapela cautela“Date le prospettive dell’inflazione – ha detto Isabel Schnabel a Bloomberg – penso che potremo gradualmente avvicinarci alla neutralità se i dati in arrivo continueranno a confermare la nostra linea di base. Metterei in guardia dal muoversi troppo in là – ha aggiunto – ovvero in territorio accomodante. Non credo cheappropriato dal punto di vista attuale”.Iscenderanno dunque, ma non ora. È così che possono essere sintetizzate le parole della banchiera tedesca che porta a 4 su 5 i membri del board della Banca centrale europea contrari a un intervento sul forward guidance, ossia le indicazioni Bce che indicano quale sia il percorso di politica monetaria che deve essere intrapreso nell’Eurozona.