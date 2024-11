Bergamonews.it - “Senologia al Centro”: iniziativa di prevenzione gratuita a Treviolo il 30 Novembre

Il Comune disi prepara ad accogliere un’importanteper ladel tumore al seno: ‘al’, evento organizzato in collaborazione con Gruppo Gnodi e Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) sezione provinciale di Bergamo Onlus. L’appuntamento è fissato per sabato 30in Piazza Mons. T. Benedetti.In questa giornata le cittadine tra i 18 e i 44 anni potranno usufruire di una visita senologica(con eventuale aggiunta di ecografia mammaria e/o mammografia) a bordo di una clinica mobile dotata di strumentazioni all’avanguardia per laoncologica. In caso di necessità, verranno indirizzate verso percorsi di secondo livello nelle breast unit di riferimento.Grazie a tecniche sempre più avanzate, oggi la guarigione dal tumore al seno supera l’85% dei casi ma “La diagnosi precoce è uno strumento fondamentale per aumentare le possibilità di guarigione e ridurre l’invasività delle terapie – afferma Lucia De Ponti, presidente di Lilt Bergamo –.