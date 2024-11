Gaeta.it - San Severo celebra le tradizioni con il successo del Madreterra Fest

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il, tenutosi nelle giornate del 23 e 24 novembre, ha portato a Sanun’immersione nei sapori e nelledella Capitanata. Organizzato da Salvatore Di Matteo di One Eventi e finanziato da Pugliapromozione, l’evento ha attratto un numeroso pubblico, offrendo un programma ricco di attività che hanno valorizzato il patrimonio enogastronomico e culturale di questo territorio.Un viaggio nei tesori sotterranei di SanIl tema delival, “La terra custode dei sapori e Sansotterranea”, ha guidato il pubblico attraverso un viaggio alla scoperta della Sanipogea. Sabato 23 novembre, la Galleria dei Celestini ha ospitato un tour condotto da Giuseppe dell’Oglio, che ha condotto i partecipanti in un silent tour. Qui, i visitatori hanno potuto esplorare le cantine storiche, conosciute anche come “Cattedrali ipogee”.