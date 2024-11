Thesocialpost.it - Royal Family, l’amico di Harry: “William e Kate hanno un umorismo disfunzionale”

James Haskell, ex rugbista dell’Inghilterra di 39 anni, è un amico intimo del principe, 40 anni, e ha avuto l’onore di essere invitato al suo matrimonio con Meghan Markle, 43 anni, nel 2018. Haskell ha sempre sostenuto, sia durante la pubblicazione del suo libro di memorie “Spare”, sia nel suo passo indietro dalla famiglia reale avvenuto nel 2020.Leggi anche: Blitz aumento finanziamento ai partiti, Mattarella blocca tuttoQuando gli viene chiesto come giudica la famiglia reale, Haskell non esita: «È una famiglia, con vari membri che non brillano allo stesso modo».In un’intervista rilasciata al Times Magazine, Haskell ha condiviso alcune sue esperienze con la, incluso un aneddoto su una battuta che fece sul principe Andrea, 64 anni, che riguardava il suo sudore e che non fu accolta bene da Buckingham Palace.