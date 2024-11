Gaeta.it - Roma ospita la presentazione del rapporto Conai 2024, focalizzando sulla sostenibilità e innovazione

Facebook WhatsAppTwitter La crescente attenzione verso lae l’economia circolare è al centro del dibattito attuale. Durante ladelintegrato di, avvenuta a, Claudia Brunori, direttrice del Dipartimento Enea per la, ha illustrato come l’ente abbia collaborato con, presentando 41 tesi di laurea. Questi elaborati, che formano un portfolio significativo, si concentrano sui temi dellae delle pratiche aziendali responsabili.Collaborazione tra Enea eIltra Enea eha visto la realizzazione di approfondite analisi su vari aspetti relativi alla, tra cui i prodotti, i sistemi di riciclo e il ciclo di vita dei rifiuti. Claudia Brunori ha enfatizzato come la collaborazione sia andata oltre l’tecnologica, toccando anche elementi giuridici e sociali.