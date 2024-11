Lanazione.it - Ritmo promozione: 8 su 8

Leggi su Lanazione.it

Otto turni in Serie C Toscana di basket e sono altrettante le vittorie in sequenza della Fides Wetech’s che espugna anche il parquet del Bottegone Pistoia. Stavolta, però, la capolista solitaria del girone B della Conference Nord Ovest con 16 punti, 4 in più delle inseguitrici Pino Dragons e Prato, sperimenta un pizzico di sofferenza e alla sirena il successo è stato davvero di misura: 67-65. Privi ancora della qualità e dell’esperienza di Francesco Quaglia (che tuttavia ha svolto il riscaldamento con i compagni prima della gara ed è sulla via del pieno recupero), i montevarchini non partono con il piede giusto e subiscono addirittura 25 punti nel primo quarto. Il punteggio rimane in bilico fino all’ultimo ma fanno la differenza la freddezza e la lucidità dei fidessini che al centro del campo possono festeggiare un’altra bella impresa in un torneo sin qui quasi perfetto.