Regionali Puglia, Emiliano "Braccia aperte al M5s"

BARI (ITALPRESS) – “Lesonoal Movimento cinque Stelle, l’ho sempre detto, quindi non ho motivo di cambiare né linea, né strategia. Quindi appena il M5S mi dirà che è pronto per ragionare sul futuro anche delle prossime elezioni, considerato che io ho la responsabilità di mettere il candidato del fronte, ovviamente bisognerà farlo secondo me anche col M5S e con tutti coloro, uomini e donne di buona volontà, che vogliono proseguire questo buon lavoro che abbiamo fatto in questi vent’anni”. Lo ha affermato a Bari il presidente della RegioneMichele, a margine della conferenza stampa tenuta insieme al vicepresidente di GVM Care & Research e direttore del Dipartimento Cardiovascolare degli ospedali pugliesi GVM prof. Giuseppe Speziale, la cui struttura sanitaria è stata riconosciuta nel programma nazionale Esiti di Agenas miglior “case mix” in Italia, sulla scorta del rapporto tra il numero di bypass eseguiti e gli esiti degli interventi con una mortalità pari a zero.