Progetto Manhattan | la storia segreta dietro lo sviluppo della bomba atomica

Ilè stato uno dei progetti scientifici e militari più ambiziosi e segretiumana. Durante la Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti hanno coordinato un gigantesco sforzo internazionale per sviluppare la prima arma nucleare. L’iniziativa coinvolse migliaia di scienziati, tecnici e militari, e pose le basi per l’era nucleare, influenzando profondamente la scienza, la geopolitica e l’etica.Furono molti gli scienziati reclutati per partecipare alla ricerca per lo, tra questi gli italiani Fermi e Segré, poi Einstein, Bohr, Bloch, Feynman, Oppenheimer tra i nomi più noti.Armi nucleari: una minaccia globale purtroppo attualeQuesti gli argomenti che andremo ad approfondire in dettaglio:Le origini del.Gli scienziati e le principali scoperte.