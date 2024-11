Quotidiano.net - Processo Cecchettin. La difesa: no all’ergastolo: "Manca la premeditazione"

Smontare la, le aggravanti della crudeltà e dello stalking. Riconsiderare Filippo Turetta come un ragazzo sentimentalmente analfabeta travolto da un raptus "a cortocircuito", senza però minimizzare la morte atroce inflitta a Giulia. È una montagna quella che deve scalare lanella requisitoria di tre ore il giorno dopo la richiesta dell’ergastolo da parte del pm Andrea Petroni. Ci prova l’avvocato Giovanni Caruso, un passo dopo l’altro. E ai giudici veneziani domanda: "Veramente credete che Turetta si prefigga di farla franca?". Sullo sfondo quei magistrati dell’accusa che si sono sentiti "presi in giro" da un bugiardo. E che hanno proposto per lui il carcere a vita. Tutto si gioca lì: su una pena giudicata "vendicativa, inumana e degradante". Da infliggere "con cautela" a un ventiduenne.