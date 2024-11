Movieplayer.it - Patrick J. Adams: "Ho lasciato Suits perché ero depresso e bevevo troppo"

Leggi su Movieplayer.it

Durante un podcast l'attoreJ.ha rivelato il motivo per cui ha detto addio alla seriedopo sette stagioni.J.ha parlato del suo addio alla seriespiegandoha scelto di abbandonare il ruolo di Michael James Ross dopo sette stagioni. L'attore, ospite del podcast Dinner on me condotto da Jesse Tyler Ferguson, ha infatti rivelato i problemi che stava affrontando. Il motivo dell'addio diCommentando la sua uscita di scena daJ.ha raccontato: "Non mi stavo prendendo buona cura della mia salute mentale e stavo bevendoalla fine della stagione 7. Ero in una zona in cui vivevo una vita piuttosto inesplorata. Piuttosto infelice e, direi, piuttosto depressa". .