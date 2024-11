Gaeta.it - Operazione Takendown: smantellata la rete di pirateria audiovisiva che serviva 22 milioni di utenti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’importantedella polizia italiana ha portato allo smantellamento di una delle più grandi reti dinel continente europeo. L’, denominata, è stata coordinata dalla Procura di Catania e ha visto coinvolti oltre 270 agenti della polizia postale, che hanno messo in campo un vasto dispositivo di perquisizioni e arresti. Questo intervento ha rivelato la presenza di un’organizzazione criminale transnazionale in grado di servire illegalmente più di 22di.L’articolazione dell’L’ha avuto luogo in un contesto di stretta collaborazione tra diverse forze di polizia, non solo italiane, ma anche straniere. In totale, sono state effettuate 89 perquisizioni su tutto il territorio italiano, coinvolgendo ben 15 regioni.