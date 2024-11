Ilrestodelcarlino.it - Nuova risonanza magnetica all’ospedale Mazzoni con 700mila euro del Pnrr

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ascoli, 27 novembre 2024 – Con l’acquisto dellaad alto campo ‘Philips Ingenia 1.5T Evolution’, l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli chiude il cerchio intorno al rinnovamento delle grandi tecnologie per la radiologia clinica dell’ospedale ‘’. In funzione dal 18 novembre scorso, laapparecchiatura è stata acquisita con fondi delper un importo di 700 milaal quale va aggiunto il costo per i lavori di adeguamento dei locali dove è stata installata. Laha affiancato un altro tomografo Rm ad alto campo già presente al nosocomio ascolano, un Siemens Aera installato nel 2016, e ha sostituito la vecchia Rm, una Siemens acquistata nel 2005. “La possibilità di avere una seconda apparecchiatura altamente performante – spiega il direttore dell’unità operativa complessa di radiodiagnostica dell’Ast di Ascoli, Fabio D’Emidio – consentirà un potenziamento dell’offerta, in particolare attraverso l’assegnazione di posti dedicati a disposizione dei reparti che lo richiederanno per utenti con patologie oncologiche, purtroppo in incremento, e per ulteriori ambiti quali il senologico, il chirurgico in generale e l’urologico.