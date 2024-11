Liberoquotidiano.it - Nick mano fredda, un Paul Newman da Oscar (mancato)

Rete 4 ore 16.25 Con, George Kennedy e Morgan Woodward. Regia di Stuart Rosenberg. Produzione USA 1967. Durata: 1 ora e 50 minuti LA TRAMAribelle a ogni forma di prepotenza, per l'ennesima ribellione viene condannato a due anni di lavori forzati. Cerca di scappare tre volte, ma viene sempre ripreso e torturato dal sadico comandante del campo. Dopo la quarta volta viene ucciso. PERCHE' VEDERLO Perché è una delle migliori interpretazioni die una delle tante candidature all'mancate (quella buona sarebbe arrivata solo quindici anni dopo). La statuetta (per il non protagonista) andò invece a George Kennedy che fa il suo rissoso compagno di cella.