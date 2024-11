Quotidiano.net - Neve a dicembre 2024 in Italia? Cosa dicono gli esperti meteo

Roma, 27 novembre- Da venerdì 29 novembre un'irruzione di aria fredda porterà laa bassa quota. Niente di eccezionale, ma sarà una bella 'sciabolata'. "Le correnti gelide russe stanno già percorrendo l'Europa attraverso uno stretto corridoio nel cuore del Vecchio Continente", scrive il.it. Antonio Sanò, fondatore del sito, spiega che "dopo un mercoledì caratterizzato da qualche pioggia sparsa su Toscana e Lazio, giovedì il tempo sarà temporaneamente stabile con il possibile ritorno della nebbia, non solo al Nord, ma anche su coste e pianure del Centro. Nel frattempo l'aria più fredda inizierà ad addossarsi sulle Alpi provocando alcune deboli nevicate sui confini, in attesa di fare irruzione sull'". Centro e Sud nel mirino La perturbazione di origine artica –gli– non toccherà il Nord ma porterà il maltempo dalla Romagna verso il Centro e già in serata anche al Sud.